Власти Ленобласти собрались "проапгрейдить" военкоматы для создания единой базы призывников

Власти Ленинградской области совместно с военкоматами планируют создать единую базу данных о подлежащих призыву гражданах, пишут 25 октября "Ведомости" со ссылкой на вице-губернатора региона по безопасности Михаила Ильина. Как уточнил последний, соответствующие договоренности к настоящему моменту уже достигнуты.

По заявлению Ильина, единая электронная база "будет представлять из себя систему данных, которые будут у правительства, в военкомате и у вышестоящих структур". При этом она будет связана с налоговой инспекцией, Пенсионным фондом и иными службами, из-за чего "мероприятия, которые связаны с мобилизацией или призывом, будут проходить в несколько ином виде".

Введение базы данных Ильин охарактеризовал как "апгрейд" работы военкоматов, уточнили "Ведомости". Чиновник заявил, что большая часть ошибок при частичной мобилизации в регионе была вызвана отсутствием у военкоматов полных и систематизированных сведений о потенциальных призывниках. Новая база будет иметь доступ, в частности, к информации о положенных гражданам брони или отсрочках, что позволит избежать массовых рассылок повесток, заявил Ильин.

"Сейчас выстраивается схема, как это будет происходить. Такого массового разноса повесток уже не будет. Все это будет происходить в большей части в электронном виде через руководителей соответствующих предприятий", — заключил чиновник.

Сегодня же Ильин заявил о полной отмене в Ленобласти всех решений о частичной мобилизации отцов троих несовершеннолетних детей.