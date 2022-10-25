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Новости 14:26

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство нового корпуса больницы № 15

фото ЗакС политика Госстройнадзор выдал разрешение на строительство нового корпуса больницы № 15

В Красносельском районе на месте трех существующих корпусов городской больницы № 15 появится новый высокотехнологичный, сообщила 25 октября пресс-служба Госстройнадзора. Проект получил разрешение ведомства.

Как отмечается, новый корпус будет рассчитан на 500 мест и обеспечен современным оборудованием и новейшими технологиями. В здании разместят травмоцентр первого уровня с отделением челюстно-лицевой хирургии и региональный сосудистый центр для жителей юго-запада Петербурга.

На месте будущего корпуса сейчас располагаются здания отделения переливания крови, челюстно-лицевой хирургии и справочная. Перед началом строительства их снесут, заявили в Госстройнадзоре. Возведение нового корпуса должно будет завершиться в октябре 2024 года.

Фото: gov.spb.ru


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