Смольный определился с безопасными районами Петербурга

Правительство Петербурга подготовило проект постановления об определении безопасных районов города, документ опубликован 25 октября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Определить безопасными районами Санкт-Петербурга следующие административные районы: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый", — говорится в тексте проекта постановления.

Согласно документу, главы районных администраций должны довести информацию о безопасных районах до руководителей организаций, расположенных на подведомственной территории. Ответственным за выполнение поручения предполагается назначить вице-губернатора Валерия Пикалева.

Предполагается, что при возникновении каких-либо угроз перечисленные в тексте районы послужат местом для эвакуации горожан. Сам документ подготовлен в соответствии с федеральным законом и законом Петербурга о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также во исполнение постановления правительства касательно правил проведения эвакуации при возникновении угроз.