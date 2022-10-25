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Новости 16:20

Смольный определился с безопасными районами Петербурга

фото ЗакС политика Смольный определился с безопасными районами Петербурга

Правительство Петербурга подготовило проект постановления об определении безопасных районов города, документ опубликован 25 октября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Определить безопасными районами Санкт-Петербурга следующие административные районы: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый", — говорится в тексте проекта постановления.

Согласно документу, главы районных администраций должны довести информацию о безопасных районах до руководителей организаций, расположенных на подведомственной территории. Ответственным за выполнение поручения предполагается назначить вице-губернатора Валерия Пикалева.

Предполагается, что при возникновении каких-либо угроз перечисленные в тексте районы послужат местом для эвакуации горожан. Сам документ подготовлен в соответствии с федеральным законом и законом Петербурга о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также во исполнение постановления правительства касательно правил проведения эвакуации при возникновении угроз.


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