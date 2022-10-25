Поляков: Наличными оплачивает проезд лишь каждый двадцатый пассажир

Подавляющее большинство пассажиров общественного транспорта в Петербурге оплачивают проезд безналичным способом, заявил 25 октября вице-губернатор Кирилл Поляков. Согласно его заявлению, в третьем квартале 2022 года так поступали 95,5 % пассажиров, в то время как к помощи наличных прибегали только 4,5 %.

При этом картой "Подорожник", по утверждению чиновника, в период с июля по сентябрь включительно пользовались 45 % пассажиров. Еще 36 % горожан использовали льготные проездные билеты, а банковские карты предпочитали 14,3 %.

Редкое использование наличных для оплаты проезда чиновник объяснил тем, что "электронные носители позволяют пассажирам существенно экономить".

На прошлой неделе Поляков сообщил о переносе закрытия станции метро "Ладожская" на 2023 год в связи с плохим состоянием примыкающих к ней трамвайных путей.