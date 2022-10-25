Минюст внес "Декабристов"* в перечень нежелательных в России НПО

Министерство юстиции 25 октября сообщило о внесении в список нежелательных в России иностранных и международных неправительственных организаций немецкой НПО Dekabristen e.V. ("Декабристы")*.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Dekabristen e.V. ("Декабристы")*", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, внесение организации в перечень связано с ранее вынесенным решением Генпрокуратуры, признавшей "Декабристов"* нежелательной организацией.

"Декабристы"* — берлинская организация, ставящая перед собой задачу содействия развитию гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе, следует из данных на ее сайте.

*Минюст внес Dekabristen e.V. ("Декабристы") в перечень нежелательных на территории РФ организаций