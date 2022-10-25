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Новости 18:27

Церкви в Зеленогорске вернули крест, сломавшийся во время урагана

фото ЗакС политика Церкви в Зеленогорске вернули крест, сломавшийся во время урагана

На колокольню храма Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске вернули крест, который снесло в августе во время непогоды. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил депутат петербургского парламента Александр Ходосок. Днем 25 октября на религиозном сооружении установили сразу несколько новых оперативно изготовленных крестов. 

"Зеленогорский белоснежный храм является не только памятником архитектуры, зеленогорской доминантой, но и важным культурно-духовным центром в Курортном районе", - отметил депутат.

Ходосок благодарит за приведение колокольни в порядок благотворителей, особенно выделяя среди них Александра Захватова.

Отметим, что церковь в неорусском стиле построили на Приморском шоссе в первой половине 2010-х годов по проекту архитектора Николая Никонова. В конце 1980-х здание, сильно пострадавшее во время Великой Отечественной войны, реконструировали.

фото: Александр Ходосок / ВКонтакте


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Упоминаемые персоны
Ходосок Александр Владимирович 




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