Мишустин: Деньги на выплаты мобилизованным доведены до Минобороны

Средства для производства выплат россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, перечислены Министерству обороны, сообщил 25 октября премьер-министр Михаил Мишустин. Заявление прозвучало на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил во время спецоперации.

"Все средства своевременно доведены до Министерства обороны, мы держим это на контроле, ведется мониторинг, как осуществляются такие выплаты", — цитирует главу правительства ТАСС.

По утверждению Мишустина, размер денежного довольствия для рядовых мобилизованных составляет 195 тысяч рублей ежемесячно. Повышенные оклады, по его словам, зависят от звания.

Контролем за выплатами занимается Министерство финансов совместно с Минобороны, уточнил премьер-министр. "Уверен, что распределение обязанностей между членами координационного совета позволит быстрее наладить взаимодействие на всех уровнях, чтобы вовремя доставить все, что может потребоваться нашим военнослужащим", — добавил он.

Днем ранее Мишустин провел первое заседание координационного совета, на котором, среди прочего, рассказал о задачах совета и перечислил некоторых его членов.