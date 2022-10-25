Роскомнадзор заблокировал сервис "Служба поддержки"

Сервис "Служба поддержки" попал в список запрещенных материалов из-за пацифистского контента, сообщает медиапроект "Роскомсвобода". Его заблокировал со всеми доменами и поддоменами (по так называемой "маске") Роскомнадзор, выполняя требование Генпрокуратуры.

Напомним, что "Службу поддержки" в мае основал медиаменеджер Илья Красильщик. Проект призван помочь всем, кто чувствует на себе давление российского государства или считает себя пострадавшим от него. Сервис представляет собой бота, через которого можно оставить ту или иную просьбу, и чата психологической взаимомопощи, которую можно получить, сохранив анонимность.

С середины лета Красильщик находится в федеральном розыске. Его обвиняют в тиражировании фейков о действиях российской армии (207.3 УК).