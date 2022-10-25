Глава РПЦ выступил за включение жертвенности и любви к родине в Стратегию нацбезопасности

Патриарх Кирилл высказался в пользу расширения списка основополагающих ценностей, упомянутых в Стратегии национальной безопасности РФ, сообщило ТАСС 25 октября. По мнению предстоятеля РПЦ, в перечень бы следовало внести, к примеру, упоминание любви к родине, жертвенности, верности и долга.

Свои мысли патриарх озвучил в ходе итогового выступления на заседании XXIV Всемирного русского народного собора. Он упомянул попытку описать в Стратегии нацбезопасности "некую систему ценностей", где жизнь указана высшей ценностью.

"А дальше у нас идут заимствования из западноевропейской философии: "достоинство", "права и свободы человека". Все это хорошо, никто сейчас не отрицает ни права, ни достоинство человека, но можно ли это сразу ставить после "жизни"?" — задался вопросом первоиерарх. По его мнению, указанные ценности отражают гуманистические идеи, появившиеся на Западе в довольно позднее время.

"А что, до этих гуманистических идей <...> не было никаких ценностей? А вера, а любовь к отечеству, а жертвенность, без которой вообще немыслима наша история? <...> Как же не сказать о любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности?" — высказался патриарх Кирилл и добавил, что в Стратегию нацбезопасности должны войти эти "вечные ценности, которые не обуславливаются политическим контекстом".