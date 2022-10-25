Жители севера Петербурга недовольны парковкой рейсовых автобусов под окнами

В Приморском районе Петербурга развивается конфликт между жителями многоэтажек и чиновниками, из-за которых рейсовые автобусы в отсутствие разворотного кольца вынуждены простаивать на обочине, в непосредственной близости от окон квартир. Как пишет пишет портал MR7, наиболее остро проблема выглядит в глазах жителей домов 143 и 145 по улице Савушкина: многие водители не выключают двигатель, что приводит к постоянной загазованности воздуха и загрязнению окон.

В комитете по транспорту обещают в обозримом будущем создать отстойно-разворотную площадку для автобусов в нескольких сотнях метров от проблемных адресов, возле дома 132 по Школьной улице.

"Это позволит убрать автобусы с улично-дорожной сети. Завершить строительно-монтажные работы планируется уже в этом году. Запуск работы площадки запланирован на первый квартал следующего года", - рассказали в пресс-службе комитета.

В свою очередь, в городской "Дирекции по организации дорожного движения" (ДОДД) рассказали о планах запретить автобусам концентрироваться у жилых домов по улице Савушкина: впрочем, без уточнения сроков. Тем временем, инициативные граждане пытаются повлиять на ситуацию через депутата ЗакСа и бывшего петербургского омбудсмена Александра Шишлова.