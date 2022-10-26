С жителя Ухты сняли подозрения по делу о порче мемориальной доски в честь Моторолы

Жителя Ухты Владимира Ляшко, ранее задержанного по делу о порче мемориальной доски в честь ополченца ДНР Арсена Павлова (Моторолы), отпустили из отдела полиции спустя 48 часов после задержания, сняв вопрос об избрании ему меры пресечения, рассказал он сам проекту "ОВД-Инфо"*.

С Ляшко сняли подозрения по данному разбирательству, у него нет никакого статуса. Следователям, поделился он, не удалось найти никаких доказательств его причастия к крушению таблички. За двое суток Ляшко так и не показали видео с повреждением таблички, и уже дома он увидел, что на записи человек другой комплекции.

Изначально сообщалось, что Ляшко вменяли уголовную статью об уничтожении мемориального сооружения лицу, защищавшему Отечество или его интересы (ч. 1 ст. 243.4 УК).

Мемориальную доску в честь Моторолы, который является уроженцем Ухты, неизвестный в капюшоне разбил и облил красной краской в начале октября. Табличку установили в июне.

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