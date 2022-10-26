Прокуратура изучает обстоятельства пожара на складе в Металлострое

Масштабный пожар, охвативший вечером 25 октября складское помещение в Колпинском районе Петербурга, привлек внимание районной прокуратуры.

Сотрудники ведомства приступили к проведению пожарно-технической экспертизы. Они изучают возможные причины происшествия. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению пожарной безопасности на объекте, сообщает сайт прокуратуры.

Пожар, покрывший площадь 12 тысяч кв. метров, случился в поселке Металлострой по адресу Северный проезд, 8. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около девяти часов вечера: на складе загорелись стройматериалы.

В процессе тушения пламени ранг пожара поднимали до №3. В ликвидации участвовали 123 человека и 27 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 00:39 часов. О пострадавших ничего не сообщалось.