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Новости 12:02

Беглов: Долг каждого региона - освободить наши земли от нацистов

фото ЗакС политика Беглов: Долг каждого региона - освободить наши земли от нацистов

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время представления бюджета на 2023 год в Законодательном собрании напомнил о специальной военной операции, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Глава города заявил, что СВО проходит в России.

По мнению Беглова, субъекты страны должны постараться для победы на спецоперации.

- Долг каждого региона приложить все силы для победы, освободить наши земли от нацистов, - заявил губернатор Петербурга.

Он напомнил, что Петербург стал городом-побратимом Мариуполя и сейчас помогает ему в восстановлении. В частности, Северная столица строит детские сады со школами, направила гуманитарную помощь, организовали отдых для мариупольских детей в Петербурге и другое. 

Напомним, ранее Беглов предложил коллегам отказаться от "хотелок". Он аргументировал это инвестиционным развитием и поддержкой горожан, а также помощью новым субъектам России.

София Саттарова


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