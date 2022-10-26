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Новости 12:33

От частичной мобилизации освободили отцов детей-инвалидов

фото ЗакС политика От частичной мобилизации освободили отцов детей-инвалидов

Министерство обороны провозгласило отказ от призыва на воинскую службу детей-инвалидов в рамках частичной мобилизации, причем безотносительно общего числа детей в такой семье. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, которой подтвердило информацию руководство министерства.

"Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон "О мобилизации", поскольку директива действует до окончания СВО", - добавила Останина.

Просьбу ведомства депутаты намерены отдельно обсудить в ближайшее время. По сведениям коммунистки, предлагаемые законотворцами поправки могут быть поддержаны сразу по завершении специальной военной спецоперации на Украине.

Отметим, что накануне однопартиец Останиной Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроекты, по которым частичная мобилизация не распространяется на кандидатов и докторов наук, а также на всех не служивших в армии.


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