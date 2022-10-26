Экс-мундепа Каруличеву вызвали в полицию из-за обращения Милонова

Бывшего депутата МО "Нарвский округ" Анну Каруличеву вызвали в Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти для дачи объяснений. Каруличева рассказала ЗАКС.Ру, что с таким предложением к ней обратился полицейский вечером 25 октября. Интерес силовиков может быть связан с ее высказываниями в адрес депутата Государственной думы Виталия Милонова.

- Он [сотрудник полиции] и так не особо хотел со мной разговаривать. Потом в итоге я из него выудила, что это по обращению Милонова, что Милонов написал на меня в прокуратуру, - рассказала Каруличева.

Экс-мундеп предположила, что это может быть связано с крестным ходом, который прошел в сентябре. Тогда Каруличева обратилась в полицию из-за того, что Милонов принял участие в мероприятии, надев церковную рясу. Она полагала, что единоросс не имел права облачаться в священнослужителя и его действия могут попасть под статью о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 2 ст. 148 УК).

Сам Милонов тогда лишь ответил в своем Telegram-канале, что раньше был иподиаконом и имеет полное право носить стихарь (богослужебное облачение священнослужителей) при благословении архиерея, а Каруличева "не имеет представления о порядке использования тех или иных богослужебных одежд".

Каруличеву ждут в Главке до полудня пятницы. Ей не объяснили, что будет в случае ее неявки. Она собирается узнать, чем оказался недоволен депутат.

Сам Милонов сейчас принимает участие в специальной военной операции на Украине в качестве добровольца. Представитель депутата не смог оперативно ответить на вопрос ЗАКС.Ру о возможном обращении в правоохранительные органы.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал Анны Каруличевой