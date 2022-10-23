Милонов показал, как проходит военную артиллерийскую подготовку в зоне СВО

Избравшийся от Петербурга депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов ("Единая Россия"), ранее отправившийся в зону специальной военной операции (СВО), разместил у себя на странице во "ВКонтакте" видео, как он проходит обучение по наводке артиллерийского орудия.

"Сегодня учёба. Наводчик – профессия высокоточная", – сопроводил запись заметкой парламентарий.

Напомним, 12 октября Милонов сам прибыл в военкомат Кировского района Северной столицы, где оформил официальный статус добровольца.

Позднее, уже в Горловке, народный избранник рассказал о трудовых буднях, особо отметив то обстоятельство, что купил себе всё необходимое обмундирование сам. По словам Милонова, он проводит дни за рытьём окопов и запуском дронов.