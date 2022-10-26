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Новости 13:44

Омбудсмен: В России усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса

фото ЗакС политика Омбудсмен: В России усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса

Россияне усыновили уже 350 детей-сирот, приехавших из Донбасса, известила уполномоченная по правам ребёнка в РФ Анна Львова-Белова, чьё заявление приводит РБК.

По её словам, ещё не менее тысячи детей из присоединённых к России регионов ожидают усыновления.

"Мы можем поспособствовать в организации встречи или, например, привезти детей, потому что там неспокойная ситуация, и не каждая семья сможет доехать [к ребёнку для знакомства лично]", — сказала омбудсмен.

Напомним, ранее в среду, 26 октября, Минобороны опубликовало приказ, согласно которому от частичной мобилизации освобождают отцов детей-инвалидов.


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