Депутаты приняли бюджет ТФОМС на 2023 год в первом чтении

Законодательное собрание Петербурга 26 октября одобрило бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год в первом чтении, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В проекте закона сказано, что доходы ТФОМС составят 142,4 млрд рублей. Размер расходов аналогичен, следует из документа.

Представитель губернатора Константин Сухенко сообщил, что 12,5 млрд рублей планируется потратить на онкологическое направление. Также предполагается увеличение трат на лечение больных коронавирусом, заявил Сухенко. В частности, по его словам, предполагается расширение программы диспансеризации.

Руководитель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников сообщил о поддержке комитетом проекта бюджета ТФОМС. Положительно о документе высказалась заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Петербурга Юлия Русакова.

За документ проголосовало 48 депутатов. Против и воздержавшихся не было.

София Саттарова