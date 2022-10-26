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Новости 14:48

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста запустят не ранее декабря

фото ЗакС политика Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста запустят не ранее декабря

Грузовое движение по автомобильной части Крымского моста обещают запустить не ранее начала декабря, известили в Минтрансе.

Также в ведомстве рассказали об установлении временных ограничений, обусловленных большими очередями на паромную переправу.

Для того, чтобы стабилизировать обстановку, Минтранс определил перечень грузов, которые следует перевозить в первую очередь. Это скоропортящаяся продукция, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, лекарства и фармацевтические товары.

Остальную продукцию будут направлять в Крым по наземному маршруту от Таганрога до Джанкоя или перегружать товары на железную дорогу.

"Введённые меры будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия", — отчитались в Минтрансе.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту, который сочли терактом и который унёс жизни четырёх граждан, прогремел утром 8 октября. По версии следствия, теракт организовали украинские спецслужбы, а замаскированная взрывчатка перед тем, как сдетонировать, пересекла границы нескольких стран.


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