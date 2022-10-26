Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста запустят не ранее декабря

Грузовое движение по автомобильной части Крымского моста обещают запустить не ранее начала декабря, известили в Минтрансе.

Также в ведомстве рассказали об установлении временных ограничений, обусловленных большими очередями на паромную переправу.

Для того, чтобы стабилизировать обстановку, Минтранс определил перечень грузов, которые следует перевозить в первую очередь. Это скоропортящаяся продукция, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, лекарства и фармацевтические товары.

Остальную продукцию будут направлять в Крым по наземному маршруту от Таганрога до Джанкоя или перегружать товары на железную дорогу.

"Введённые меры будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия", — отчитались в Минтрансе.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту, который сочли терактом и который унёс жизни четырёх граждан, прогремел утром 8 октября. По версии следствия, теракт организовали украинские спецслужбы, а замаскированная взрывчатка перед тем, как сдетонировать, пересекла границы нескольких стран.