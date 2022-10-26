В Петербурге хотят увеличить штрафы за несанкционированные свалки

Депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении изменение нижнего порога штрафов за организацию несанкционированных свалок, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, физическое лицо должно будет заплатить за складирование мусора в неположенном месте 4-5 тысяч рублей вместо 2-5 тысяч рублей. Для должностных лиц нижний порог с 20 тысяч рублей планируют поменять на 40 тысяч рублей, а для юридических - с 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. Аналогичные изменения вносятся в статью о сбросе, накапливании и оставлении или сжигании мусора вне специально отведенных для этого мест.

Автор документа - губернатор Петербурга Александр Беглов. Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко в материалах к документу приводит данные по количеству несанкционированных свалок, их ликвидации и привлечении к ответственности тех, кто свалки создал. По данным представителя губернатора, после увеличения штрафов для юрлиц в 2015-2021 годах нарушений стало меньше. Поэтому предложенная мера по увеличению нижнего порога штрафа будет "способствовать сокращению количества несанкционированных свалок отходов, увеличению объема доходов бюджета Санкт-Петербурга", считает Сухенко. Это приведет к повышению качества защиты прав и свобод человека, охраны окружающей среды, повышению показателей качества государственного управления, добавил представитель губернатора.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов поинтересовался, есть ли информация о взыскании этих штрафов. Десятки и сотни миллионов рублей взимается с нарушителей, ответил Сухенко. Депутат от "Единой России" Алексей Макаров поинтересовался, почему не поднимается верхний порог штрафа. Сухенко на это ответил, что обычно вменяется нижняя граница, особенно при первом нарушении. Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Кучаев добавил, что верхний порог увеличить не получится из-за ограничений федерального законодательства.

София Саттарова