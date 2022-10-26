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Новости 16:14

РИА Новости: Ксения Собчак уехала из РФ через Белоруссию в Литву

фото ЗакС политика РИА Новости: Ксения Собчак уехала из РФ через Белоруссию в Литву

Журналистка Ксения Собчак покинула Россию, утверждает осведомлённый источник РИА Новости. Ранее в её загородном доме в Подмосковье провели обыск по уголовному делу, возбуждённому против её коммерческого директора.

"Она через Белоруссию уехала в Литву", - известил информатор агентства.

Собеседник РИА Новости добавил также, что все, кто был в курсе будущих перемещений журналистки, до последнего были уверены в её поездке в Турцию, так как YouTube-блогер приобрела туда билет.

Коммерческого директора медиахолдинга "Oсторожно Media" Кирилла Суханова задержали накануне, 25 октября. По данным СМИ, он проходит фигурантом уголовного дела о вымогательстве денег у  чиновников и предпринимателей через Telegram-каналы. Также в среду стало известно о задержании экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

Об обыске дома у Собчак сообщалось ранее сегодня.


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