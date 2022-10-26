Чиновники Петербурга смогут получать безотчетные деньги на командировки в ЛДНР

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 26 октября рассмотрели проект закона о командировках госслужащих и работающих на госдолжностях в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ подготовили в исполнительной власти.

Согласно проекту закона, во время командировок в четыре региона денежное вознаграждение депутатам и чиновникам будут платить в двойном размере, а "суточные" составят 8480 рублей. Также документ предлагает разрешить госорганам выплачивать командированным "безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов". Власти предлагают распространить действие закона на события, произошедшие с 30 сентября 2022 года.

Документ раскритиковал лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов. По его мнению, безотчетные суммы являются коррупциогенным фактором. Однако, большинство депутатов законопроект в первом чтении поддержали.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко предложил дать на поправки к документу 5 минут. Шишлов попросил увеличить срок на неделю - "Яблоко" хочет подать поправку и исключить из документа парламентариев. Но время оставили прежним. Депутат-"яблочник" Борис Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что фракция все же успела подать свои предложения за 5 минут.

София Саттарова