ЗакС предварительно согласился не повышать ряд налогов в 2023 году

Петербургское Законодательное собрание 26 октября в первом чтении одобрило законопроект о снижении некоторых налогов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Автором документа выступает губернатор города Александр Беглов.

Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко в материалах к проекту закона пояснил, что предлагается на 2023 год установить налоговую ставку на недвижимое имущество для организаций и физических лиц в 1,5%, а не 2%. В 2022 году этот налог был снижен с 1,75% до 1,5%, уточняется в бумаге.

Также документ предлагает установить льготы на имущественный налог для гаражных и гаражно-строительных кооперативов - 15% от исчисленной суммы налога. При ставке 2,2% это 0,33%, при ставке 2% - 0,3%, поясняется в законопроекте.

Проект закона также вводит нулевой налог на прибыль для регионального оператора по обращению с отходами. Помимо этого, документ расширяет перечень видов деятельности, занимаясь которыми, организации могут рассчитывать на "налоговые каникулы". В этот список хотят включить IT-отрасли, сферы образования и здравоохранения, туристской деятельности и ряда бытовых услуг. В частности, в документе перечислены: разработка компьютерного ПО, туристические агентства, начальное образование и другие направления. Каникулы для работающих в этих областях организаций предлагается продлить до 2024 года, следует из документа.

София Саттарова