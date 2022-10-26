ЗакС утвердил законопроект о командировках в ЛДНР с безотчетными деньгами

Законодательное собрание Петербурга 26 октября провело внеочередное заседание по рассмотрению одного документа - о командировках работающих на госдолжностях и государственных служащих в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ приняли на первом заседании 26 октября и определили время на подачу поправок в 5 минут.

Свое предложение успела внести фракция "Яблоко" - исключить из документа депутатов. Лидер "яблочников" Александр Шишлов выразил надежду, что депутаты посещают ЛДНР не ради получения денег. Отказавшись от них, они могут подать пример бескорыстной помощи людям, считает Шишлов. Поправку "Яблока" не поддержали, а на организованом тут же третьем заседании документ большинством голосов приняли в третьем чтении.

Согласно законопроекту, во время командировок в Луганскую и Донецкую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области денежное вознаграждение депутатам и чиновникам будут платить в двойном размере. "Суточные" должны составить 8480 рублей, сказано в документе. Также проект закона предлагает разрешить госорганам выплачивать командированным "безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов". Действие закона будут распространяться на события, произошедшие с 30 сентября 2022 года.

София Саттарова