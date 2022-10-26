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Новости 16:58

На съезде гигиенистов глава Роспотребнадзора побудила коллег хором исполнить гимн РФ

фото ЗакС политика На съезде гигиенистов глава Роспотребнадзора побудила коллег хором исполнить гимн РФ

В начале всероссийского съезда гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей произошла техническая заминка: ввиду неполадок зазвучавший в эфире гимн России прервался шумом, что не смутило главу Роспотребнадзора Анну Попову, передаёт РИА Новости.

Когда искажение музыки стало всё более заметным, главный санитарный врач РФ решила взять инициативу в свои руки и стала петь гимн сама, призывая собравшихся коллег поступить её примеру. В итоге совместным хоровым исполнением песню удалось допеть.

Напомним также, ранее в среду, 26 октября, Попова известила о проникновении в Россию двух новых COVID-штаммов. В стране в целом уже не первую неделю наблюдается спад заболеваемости.


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