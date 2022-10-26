СКР по Петербургу запустил горячую линию для участников СВО и мобилизованных

Управление Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти запустило горячую телефонную линию для военных, задействованных в спецоперации, а также для мобилизованных и их семей, информирует Telegram-канал ведомства.

"В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по Поручению Председателя Следственного комитета РФ начала работу горячая телефонная линия", — следует из сообщения Следкома.

Сотрудники петербургского СК будут отвечать на вопросы звонящих 24 часа в сутки по телефону +7-921-762-67-16.

Следует напомнить, что в случае возникновения вопросов по призыву граждане могут обращаться также в приёмные Минобороны, прокуратуры, СКР и по номеру 122.

Ранее в Смольном рассказали об основных жалобах семей мобилизованных.