В Петербурге задержали противника политических репрессий с плакатом в руках

Правоохранители задержали активиста Вадима Байрамова, вставшего на Сенатской площади в Петербурге с плакатом "Свободу политзаключенным". Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на жену задержанного. Байрамова повезли в отдел полиции №1, куда ему на помощь отправился адвокат Рафаиль Поляков.

Примечательно, что ранее в среду задержали дочь Байрамова Еву, одиночный пикет которой был представлял собой пацифистское высказывание. В отделе полициии №78 на нее завели дело по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента