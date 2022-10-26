ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:58

Роспотребнадзор объяснил происхождение пятен на Неве пожаром в Металлострое

фото ЗакС политика Роспотребнадзор объяснил происхождение пятен на Неве пожаром в Металлострое

Пятна, обнаруженные утром в среду, 26 октября, на Неве, не являются продуктами нефтезагрязнения, отчитались в Росприроднадзоре по СЗФО.

О подозрительных "объектах" на поверхности реки, плывущих в районе Большеохтинского моста, сообщили ранее петербуржцы.

"Это сажа и пепел, которые попали в реку Славянку, а из неё — в Неву, в результате тушения пожара, произошедшего на складе лакокрасочных материалов в Металлострое", — известили в природоохранном ведомстве.

Тёмные пятна, как рассказали очевидцы, растянулись на менее 2 км по Неве. 

Вечером в Металлострое горел крупный склад стройматериалов. Делом занялась прокуратура.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама