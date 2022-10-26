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Новости 20:54

Беглов продлил коронавирусные ограничения до конца года

фото ЗакС политика Беглов продлил коронавирусные ограничения до конца года

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил действие противоэпидемических ограничений, изложенных в постановлении №121 от марта 2020 года. По предписанию главного санитарного врача города Наталии Башкетовой все ранее не отмененные правила будут действовать до 31 декабря включительно, передает пресс-служба Смольного.

Таким образом, остается в силе последняя редакция этого документа, в которой, в частности, ношение масок и дезинфекция контактных поверхностей не являются обязательными.

Сохраняются и действовавшие ранее ограничения, например, одно из самых дискуссионных: запрет на публичные мероприятия, включая одиночные пикеты. Фуд-кортам по-прежнему позволено работать при условии, если для посетителей обустроены отдельные входы и выходы.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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