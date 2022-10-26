ЗакС и триллион рублей

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 26 октября заслушало доклад губернатора Александра Беглова, который представлял проект бюджета на 2023 год. Впервые размер доходов изначально составляет более триллиона рублей, подчеркнул глава города. Правда, желаемых расходов это все же не покроет.

Основательный доклад

Утвердив повестку дня, парламент Петербурга 26 октября сразу ушел на перерыв почти в час, чтобы подождать приезда губернатора Александра Беглова с его докладом о будущем бюджете на 2023 год и плановые 2024 и 2025 годы. Выйдя на трибуну ЗакСа, глава города начал с просьбы потерпеть:

- Придется немножко потерпеть. Доклад, в общем-то, основательный.

Беглов подробно рассказал, на что планируется потратить 1,16 трлн рублей при доходе в 1,057 трлн рублей. За три года общий расход бюджета составит 3,6 трлн рублей, заявил губернатор. По его словам, большая часть денег пойдет на развитие города - 26% от всех расходов.

- Нельзя все деньги проедать, нужно направлять деньги на развитие города. Тогда будем получать дополнительные доходы, и город тоже будет развиваться, - заявил губернатор.

По его словам, 23% от расходов пойдут на развитие транспортной отрасли. На ремонт автомобильных дорог, мостов и набережных планируется выделить 62 млрд рублей, а на ремонт трамвайных путей - 12 млрд рублей, рассказал Беглов. Он уточнил, что это суммы на три ближайших года.

На развитие образования планируется потратить 20,3% расходов, сообщил глава города. В частности, 23 млрд рублей - на материально-техническое обеспечение, 9 млрд рублей - на капитальный ремонт образовательных учреждений, более 1 млрд рублей - на ремонт и оснащение школьных стадионов.

Из представленных Бегловым данных следует, что на сферу здравоохранения в 2023 году планируется направить 161,7 млрд рублей, а на социальную поддержку - 122,7 млрд рублей. Губернатор отметил, что больше трети мер поддержки адресованы детям и семьям с детьми. На ежемесячные выплаты на детей до 18 лет предусмотрено более 50 млрд рублей, следует из слов Беглова.

Он добавил, что важной является работа по сдерживанию роста тарифов. В бюджет на ближайшие три года заложено 290 млрд рублей на субсидии за перевозку пассажиров городским общественным транспортом, сказал глава города.

- Еще 72 млрд предназначены на компенсацию выпадающих доходов поставщикам коммунальных услуг. Эти меры позволят петербуржцам сэкономить до 35% от экономически обоснованного тарифа за жилищно-коммунальные услуги, - заявил Беглов.

Губернатор рассказал об удачах в области строительства: в городе активно создаются новые школы и детсады. В ближайшие два года планируется "ударными темпами" вводить в эксплуатацию учебные заведения, заявил Беглов.

- В 2025 году ввод новых объектов снижается. Причина простая - мы полностью закроем накопленный дефицит и перейдем к плановой работе. То есть будем строить ровно столько социальных объектов, сколько требуется при возведении новых кварталов, - пообещал губернатор.

Он уточнил, что речь идет не только о школах и детсадах, но и о поликлиниках, опорных пунктах полиции и другой важной для жизни социальной инфраструктуры. Губернатор напомнил, что сейчас город работает с застройщиками так, что все жилые комплексы должны сдаваться вместе со всей инфраструктурой.

Отметили недостатки

Большинству депутатов доклад и проект бюджета понравились. Они положительно отметили достижение планки в триллион рублей и сопровождающую доклад презентацию.

Об этом, например, сказал лидер "Новых людей" Дмитрий Павлов. Правда, добавил, что в бюджет на 2023 год не заложено денег на строительство метрополитена, и выразил надежду на то, что это исправят.

Лидер фракции "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина отметила позитивные стороны бюджета, но напомнила и об "ахиллесовых пятах". Среди них депутат назвала адресно-инвестиционные программы.

- Сегодня, к сожалению, это некий справочный материал, который законом не утверждается. Депутаты пошли навстречу правительству и поддержали законопроект о гибкости АИП. В итоге сегодня сумма в 200 млрд рублей, это пятая часть бюджета, оказывается закрытой для нас. <...> Мы не можем знать, будут ли построены сады и больницы по конкретным адресам, - заявила Шишкина.

Она добавила, что при таком "богатом" бюджете можно попробовать освободить горожан от повышения тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, от косвенных налогов на капитальный ремонт и платы за парковку. Эти тезисы из популистских вполне могли бы стать реалистичными, считает Шишкина.

На рост тарифов обратил внимание и лидер ЛДПР Павел Иткин. По его мнению, это серьезное влияние на горожан и бизнес. Тарифы должны быть прозрачными, а их фиксация - происходить до работы над бюджетом, считает Иткин.

Руководитель фракции КПРФ Роман Кононенко заявил, что коммунисты воздержатся от голосования за бюджет в первом чтении. Он назвал плюсом намерение направить 200 млрд рублей на развитие городской инфраструктуры, но отметил и недостатки документа. В частности, Кононенко напомнил, что миллиарды запланированы на концессионное соглашение с частными инвесторами, хотя еще не заключены соглашения и не составлены сметы.

- В бюджете заложены расходы с коэффициентами роста от 20% до 40% к предыдущему году. Рост цен на работы, услуги, материалы по всем программным направлениям расходов и по профильным комитетам весьма значителен, таким как транспорт, строительство, ремонт дорог. Однако следует отметить, что социальные выплаты проиндексированы всего на уровне инфляции - 8,2%, - сказал лидер КПРФ в ЗакСе.

Недовольны бюджетом остались во фракции "Яблоко". Депутат-"яблочник" Борис Вишневский назвал проект бюджета инертным. По его словам, в документе сокращаются и замораживаются социальные обязательства. Он уточнил, что в 2023 году предлагается уменьшить по сравнению с прошлым годом долю расходов бюджета на здравоохранение -13,8% вместо 14,7%, на образование - 20,3% вместо 21,5%, на социальную поддержку граждан - 10,5% вместо 11,2%.

Также Вишневский отметил, что в предложенном документе расширяются возможности исполнительной власти "бесконтрольно тратить деньги", особенно на то, что связано с СВО.

- Снова предлагается огромный резервный фонд - 30 млрд рублей. Средства которого правительство расходует по своему усмотрению и без парламентского контроля. <...> Теперь администрация меняет госпрограмму "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности", чтобы средства резервного фонда пошли фонду "Победа", из которого финансируется восстановление Мариуполя. Полагаю, что за счет средств горожан надо решать городские проблемы, а не финансировать расходы, вызванные начатой 24 февраля специальной операцией, - заявил Вишневский.

В итоге за принятие проекта бюджета на 2023 год в первом чтении проголосовали 42 депутата. Еще 3 парламентария выступили против, а 4 - воздержались.

Отметим, во фракции КПРФ семь депутатов. Один из них отсутствовал на заседании 26 октября.

Поддержка военных и командировки

Беглов во время своего доклада о проекте бюджета Петербурга на 2023 год тоже не забыл про специальную военную операцию. Это сейчас первоочередная задача, считает губернатор.

- Сегодня наш город, как и вся страна, нацелен на решение первоначальной государственной задачи. Под руководством президента мы защищаем большую историческую Россию, включая регионы, которые вернулись на родину: Донецкую и Луганскую народные республики и Херсонскую и Запорожскую области, - заявил Беглов.

Он напомнил, что в Петербурге приняты меры поддержки для военнослужащих, которые отправляются на специальную военную операцию, и их семей. В частности, бесплатный проезд для школьников, освобождение от платы за детский сад и другое, отметил губернатор. Он добавил, что введена единовременная выплата в 100 тысяч рублей для мобилизованных и 300 тысяч рублей - для добровольцев.

- В нашей стране идет специальная военная операция. Долг каждого региона - приложить все силы для победы, освободить наши земли от нацистов, - заявил Беглов.

Он напомнил, что летом Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Теперь Северная столица помогает "брату": ввели в строй 3 детских сада, 3 школы, оборудовали там стадионы и игровые площадки, к началу учебного года направлено 5 автомашин с рюкзаками и компьютерной техникой, привел примеры губернатор Петербурга. Он не уточнил, сколько средств уже потрачено и планируется потратить на помощь Мариуполю.

Тему взаимодействия с новыми территориями поддержал депутат от "Единой России" Юрий Гладунов, на днях посещавший Мариуполь. Он рассказал, что встречался там с мэром, жителями и православным батюшкой.

- Все в один голос просили передать слова огромной благодарности губернатору, вам, Александр Дмитриевич, правительству Санкт-Петербурга, жителям Санкт-Петербурга за те фуры с гуманитарной помощью, которые идут, строительные материалы, за ремонт школ, детских садов, дорог, автобусы по всему Мариуполю белые курсируют… - сказал Гладунов.

Ранее не сообщалось, на какие средства депутаты и чиновники Петербурга посещают ЛДНР с Херсонской и Запорожской областями. Теперь платить за это будут как за командировки: 26 октября городской парламент в трех чтениях принял соответствующий закон.

Согласно документу, при командировках в четыре региона депутатам и чиновникам будут платить денежное вознаграждение в двойном размере. "Суточные" составят 8 480 рублей, сказано в проекте закона. Кроме этого, госорганам разрешается выплачивать командированным "безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов".

Лидер фракции "Яблока" Александр Шишлов заявил, что безотчетные суммы - коррупциогенный фактор. Партия попросила дать им на поправки неделю, но большинство депутатов решили выделить на предложения 5 минут. "Яблочники" за это время успели подать свою поправку - исключить из документа депутатов.

- Фракция "Яблока" надеется, что депутаты Законодательного собрания ездят на указанные в законопроекте территории не для получения дополнительного денежного вознаграждения, 17-кратных суточных и тем более неких безотчетных сумм, и могут подать пример бескорыстного участия в помощи жителям этих территорий, - объяснил предложение Шишлов.

Сразу после завершения первого заседания 26 октября в ЗакСе организовали второе. Там поправку "Яблока" большинством голосов отклонили. Тут же провели третье за день заседание, тоже с одним пунктом в повестке - законопроектом о командировках. На этом заключительном на этот день пленарном заседании документ утвердили в третьем чтении.

В нем сказано, что положения закона распространяются на события, которые произошли с 30 сентября. Так, Гладунов и сопровождавшие его в Мариуполе "единоросс" Константин Чебыкин и Александр Новиков из "Справедливой России - За правду" должны получить деньги за свою поездку.

























текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников