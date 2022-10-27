Комитет Госдумы по науке просит освободить учёных от мобилизации

Комитет Государственной думы РФ по науке и высшему образованию подготовил проект законотворческой инициативы, предполагающей предоставление отвода от мобилизации для учёных и преподавателей с учёными степенями. Документ направлен на изучение в правительство, передаёт "Коммерсант".

Отсрочка должна предоставляться гражданам, работающим в НИИ и госвузах.

"Мы говорим только о кандидатах и докторах наук, которые работают в вузах и НИИ на полную ставку по основному месту работы", — уточнил первый зампред думского комитета Александр Мажуга.

Ранее член фракции КПРФ Михаил Матвеев также внёс на рассмотрение парламента две инициативы, одна из которых также предполагает предоставление отсрочки от мобилизации для учёных, а также для не служивших граждан.