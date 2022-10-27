Власти Ленобласти рассматривают возможность присоединения к программе "трудовой мобилизации"

Руководство Ленинградской области изучает возможность присоединения к программе "трудовой мобилизации", которую ранее запустили в Кемеровской области, пишут "Известия".

Программа предполагает, что учащиеся техникумов, профессиональных училищ, колледжей и вузов будут заменять на рабочих местах сотрудников, призванных по мобилизации для участия в военной спецоперации.

В администрации Ленобласти в разговоре с "Известиями" рассказали, что подобный опыт других регионов чиновникам интересен, поэтому он может быть заимствован. В этом случае "трудовая мобилизация" затронет учащихся учреждений среднего профессионального образования.

Подключиться к программе собираются также в Курской области.

Кузбасс объявил о начале "трудовой мобилизации" 19 октября. Учреждения образования региона получили рекомендательные письма направить студентов на заводскую практику. Процесс происходит на добровольной основе.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти ранее ввели режим базовой готовности.