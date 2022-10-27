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Новости 11:13

Основатель Gulagu.net стал фигурантом уголовного дела о фейках про российскую армию

фото ЗакС политика Основатель Gulagu.net стал фигурантом уголовного дела о фейках про российскую армию

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооружённых силах РФ, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее заявление представительницы СК Юлии Ивановой.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ")", - поделилась Иванова.

Фейки о военной спецоперации, по версии правоохранителей, Осечкин мог распространить в марте в YouTube-канале Gulagu.net.

Изучается вопрос об объявлении правозащитника в розыск, заключила Иванова.

Напомним, что с 2015 года Осечкин проживает во Франции.

Добавим также, что именно благодаря Осечкину и его команде прошлой осенью актуализировалась тема пыток в колониях и СИЗО

фото: Gulagu.net / Telegram


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