Gulagu.net опубликовал первое видео из нового архива с пытками в колониях

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем ютуб-канале видео из нового архива с пытками заключенных в российских колониях.

По словам правозащитников, эти кадры – менее 1% от того, что есть в имеющемся у них архиве. Видео представляет собой компиляцию из разных эпизодов, которые сняла камера в одной из красноярских колоний, видеоряд комментирует основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Правозащитники напомнили, что 20 декабря в России отмечается день работника органов безопасности Российской Федерации. По их словам, в ряде регионов, в том числе в Красноярске, Саратове, Иркутске, Владимире, Омске и других, сотрудники ФСБ и ФСИН способствовали тому, что в колониях "совершали тысячи насильственных преступлений, изнасилований в извращённой форме, унижений, пыток, принуждений к самооговору и оговору третьих лиц".

Ранее Осечкин сообщил, что правозащитники получили доступ к видеонаблюдению в более чем 60 учреждениях ФСИН.

В начале октября стало известно, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно, в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появились еще несколько частей.

20 декабря в Госдуму внесли законопроект о введении наказания за пытки до 12 лет колонии. Правительство одобрило этот документ.