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Новости 10:25

В Госдуму внесли законопроект о наказании за пытки

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о наказании за пытки

Депутаты Государственной думы изучат проект законотворческой инициативы о введении тюремных сроков для представителей власти за пытки - до 12 лет колонии, уведомляет ТАСС, ссылаясь на депутата Павла Крашенинникова.

Он указал, что под понятием "пытка" будет пониматься запугивание с целью контроля над личностью.

Если инициатива будет одобрена, сотрудники ФСИН будут подответственны статье Уголовного кодекса о принуждении к даче показаний.

Ранее вопрос о необходимости введения наказания за пытки был поднят в ходе встречи Владимира Путина с членами Совета по правам человека.

В октябре основатель Gulagu.net Владимир Осечкин известил, что правозащитникам удалось вывезти из РФ свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре проект опубликовал первую часть видео с издевательствами над зэками, которые могут происходить в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появились ещё несколько частей.


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