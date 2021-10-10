Gulagu.net поделился очередным видео издевательств над зэками в саратовской больнице УФСИН

Gulagu.net представил новое видео издевательств над заключёнными: на сей раз, делятся правозащитники, пытки могут происходить в туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Проект располагает информацией, что издевательствам мог "покровительствовать" начальник ОСБ УФСИН по региону Юрий Вдовин.

На кадрах арестант Роман Гуртовой лежит связанным на больничной койке, одну из его ног держит поднятой вверх другой заключённый. Ещё один подходит к нему и, предположительно, начинает совершать насильственные действия сексуального характера. В этот момент Гуртовой кричит: "Не надо, мужики". Видео было записано 18 февраля 2020 года в туберкулёзном лёгочном отделении №8 ОТБ-1.

В разговоре с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным Гуртовой сообщил, что в больничную палату его привёл сотрудник отдела безопасности учреждения Давыдов, которого он назвал "доверенным лицом" начальника отдела Сергея Мальцева. "Все активисты делятся — кто-то работает непосредственно от режима, от Мальцева, кто-то работал от [начальника оперативного отдела ОТБ-1 Антона] Бочкова", – пояснил экс-арестант.

В день пыток, продолжил Гуртовой, к нему в палату вошли четыре-пять сидельцев, сотрудничающих с ФСИН, среди них он опознал Радика Гимадеева, Виталия Янина, Дмитрия Крайнова, Александра Крайнова и Сергея Линкеевича.

Сначала обозначенные лица пытались на камеру заставить Гуртового признаться в том, что Бочков якобы призывал "активистов" устроить бунт с тем, чтобы "сняли [Сергея] Мальцева и [Павла] Гаценко". "Я не стал на себя наговаривать. Меня жена, дети ждали", – делится воспоминаниями Гуртовой.

После того, как мужчина отказался оговаривать себя, пришедшие нанесли ему удар по голове, после чего он потерял сознание, а очнулся уже без одежды и привязанным к койке.

"Потом уже, когда раздетый и связанный был, они мне палкой начали угрожать. Непосредственно со мной разговаривал Янин. Рядом стоял с палкой Гимадеев", – уточнил Гуртовой.

Он добавил также, что часто во время издевательств над зэками в ОТБ-1 громко включают музыку. Так были и в тот раз, когда он лежал связанным в палате.

Также в опубликованном Gulagu.net видео имеется запись разговора с программистом и экс-сидельцем ОТБ-1 по имени Сергей, который и предоставил правозащитникам "пыточный" видеоархив.

"Это страшно, это ужасно, это бесчеловечно, это отвратительно <…> Тогда я ощущал себя приспособленцем. Я приспособился к системе, смог свои навыки пристроить, стать довольно высокой величиной там. Но никогда-никогда я не насиловал, не издевался, не пытался как-то унизить других людей. Я все это видел", – рассказал о пережитом Сергей.

Ранее Осечкин известил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

5 октября правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. После этого источники сообщили, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. ФСИН объявила о начале проверки. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об изнасиловании по одному из эпизодов из видео. 6 октября проект опубликовал еще одно видео с пытками.

Позднее проект опубликовал ещё одно видео: на сей раз речь шла об иркутском СИЗО.