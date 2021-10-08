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Gulagu.net опубликовал видео о пытках и изнасилованиях заключённых в иркутском СИЗО

фото ЗакС политика Gulagu.net опубликовал видео о пытках и изнасилованиях заключённых в иркутском СИЗО

Правозащитный проект Gulagu.net выпустил у себя на YouTube-канале очередную видеозапись с издевательствами над заключёнными: на сей раз утверждается, что насилие происходило над лицами, содержащимися в СИЗО № 1 ГУФСИН по Иркутской области. О подробностях очередного "пыточного конвейера" поведал бывший "обитатель" данного СИЗО бизнесмен Владимир Матушкеев.

Он рассказал, что по согласию администрации СИЗО в стенах учреждения пыткам и изнасилованию могли подвергнуться свыше 100 арестантов. При этом в ходе издевательств мучители якобы употребляли наркотики. Всё происходившее фиксировали видеорегистраторы. Изуверы преследовали цель завербовать заключённых для своих нужд и шантажировать тех, кто прошёл через "конвейер".

"Признание факта изнасилования влечет в российских тюрьмах перевод человека в „касту униженных", и данные лица выполняют весь срок нахождения в СИЗО и ИК самую грязную и унизительную работу, чистку туалетов и канализаций и так далее. Чтобы выжить самому и не быть изнасилованным, Владимиру Матушкееву приходилось выплачивать регулярно взятки оперуполномоченному СИЗО, а также выделять по 25-30 тыс. рублей еженедельно на покупку домашних продуктов питания и стероидов", — высказался о новых подробностях пыток основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Ранее Осечкин известил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

5 октября правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. После этого источники сообщили, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. ФСИН объявила о начале проверки. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об изнасиловании по одному из эпизодов из видео. 6 октября проект опубликовал еще одно видео с пытками.


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