Хинштейн объяснил спецоперацией "в умах и душах" людей необходимость законопроекта о ЛГБТ-пропаганде

Россия ведет спецоперацию не только на полях сражений, но также в сознании людей, заявил 27 октября депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя принятие в первом чтении законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

"Специальная военная операция проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было "родитель номер один", "номер два", "номер три"", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По мысли депутата, речь идет о цивилизационном противостоянии со странами Запада, где якобы "формируется сознание превосходства нетрадиционной сексуальной ориентации и трансгендерности как индивидуализирующего фактора". При этом невозможность России защитить свои границы чревата не только угрозой для западной цивилизации, но также "для будущего нашей страны: здоровья нации, демографии", высказался Хинштейн.

Сегодня депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и о штрафах за нее. Выступая перед парламентариями, спикер нижней палаты Вячеслав Володин допустил возможность ужесточения ответственности за это. "Коллеги, что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы. Будем их рассматривать", — процитировало спикера РИА "Новости".