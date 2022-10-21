Хинштейн: Онлайн-кинотеатры обяжут ввести коды доступа к ЛГБТ-пропаганде

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал РБК о кодах доступа к материалам с пропагандой нетрадиционных отношений. Упоминание такого механизма имеется во внесенном накануне в Государственную думу законопроекте об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

По словам Хинштейна, коды доступа предназначаются для онлайн-кинотеатров. Предполагается, что это позволит оградить детей от "взрослого" контента.

"Речь идет об аудиовизуальных сервисах, то есть онлайн-кинотеатрах. Норма обязывает владельцев АВС устанавливать специальные коды для взрослых в обязательном порядке, а не по желанию", — приводит заявление Хинштейна РБК.

Согласно пояснительной записке к законопроекту об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, документ предполагает создание механизма ограничения доступа детей к запрещенному платному контенту посредством установления необходимости "вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста пользователя".

Законопроект об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений был внесен в Госдуму вечером 20 октября. Согласно документу, максимальное наказание за пропаганду ЛГБТ составит штраф в размере пяти миллионов рублей. На момент внесения проекта подписи под ним поставили 387 депутатов (спустя сутки их количество увеличилось еще на одного парламентария), девять из них представляют Петербург.

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