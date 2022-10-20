Девять депутатов от Петербурга стали соавторами законопроектов против "ЛГБТ-пропаганды"

В число 387 депутатов, подписавшихся под проектами законов о борьбе с "пропагандой нетрадиционных отношений" вошли девять парламентариев из Петербурга.

Восемь из них представляют "Единую Россию": Сергей Боярский, Вячеслав Макаров, Виталий Милонов, Юрий Петров, Михаил Романов, Сергей Соловьев, Александр Тетердинко и Николай Цед. Еще один - первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия - За правду" Олег Нилов.

Соавторами документа также стали все лидеры парламентских фракций и все вице-спикеры. Первым под документом подписался председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметил его соратник по "Единой России" Александр Хинштейн.

Депутаты подготовили несколько пакетов поправок, направленных на борьбу с "пропагандой ЛГБТ и педофилии". Их планируют внести в кодекс по административным правонарушениям и шесть федеральных законов. Вводятся запрет и административная ответственность за "пропаганду нетрадиционных отношений" в интернете, кино, литературе, музыкальных композициях. Максимальные штрафы могут составить пять миллионов рублей.

Несколькими днями ранее в Госдуме устроили публичные слушания по вопросу подготовки новых законопроектов. На них, помимо депутатов, сенаторов и чиновников, выступили представители религиозных конфессий и консервативных организаций.