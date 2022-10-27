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Новости 12:40

Почти 400 свалок ликвидировали в Ленобласти с начала года

фото ЗакС политика Почти 400 свалок ликвидировали в Ленобласти с начала года

В общей сложности 392 несанкционированные свалки были ликвидированы на территории Ленинградской области с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе региональной администрации 27 октября. Общий объем отходов на них превысил 1,027 миллиона кубических метров.

"Основным местом незаконного размещения оказались земли лесфонда — 150 свалок объемом более 510 300 кубометров, земли населенных пунктов — 131 свалка объемом более 9 600 кубометров, и промышленные зоны", — указали в региональной администрации. Самой крупной ликвидированной свалкой назвали расположенную в промзоне Кировского района — общий объем отходов составил там около 500 тысяч кубометров.

Как отмечается, параллельно ликвидации старых свалок в Ленобласти усиливается контроль за перевозчиками, а также штрафуются недобросовестные собственники земель. Свой вклад в выявление нарушителей вносят жители региона и рейды экомилиции.

Ранее депутаты петербургского Заксобрания одобрили в первом чтении повышение минимальной границы штрафов за организацию несанкционированных свалок.

Фото: pixabay


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