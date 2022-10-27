В МГУ появится курс военной журналистики

Московский государственный университет (МГУ) готовит к запуску курс военной журналистики. Соответствующее заявление сделал член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), гендиректор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков, чьи слова приводит ТАСС.

"Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять", – представил свою позицию по вопросу Новиков.

Кроме того, он высказал мнение, что для продвижения российских брендов в СМИ нужно государственное субсидирование, которое необходимо распространить в том числе на печатные, электронные медиа и радиовещание. Подобные меры, по мнению Новикова, помогли бы отечественным производителям контента "зайти на рекламный рынок за меньшие деньги".