Новая российская вакцина от ковида запущена в оборот

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" запущена в гражданский оборот на территории России, сообщила 27 октября глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она предположила, изготовленный ФМБА препарат может быть эффективен против новых штаммов COVID-19, включая появившийся недавно "Цербер".

"То, что появляются единичные штаммы другие — они в целом в корне ситуацию не меняют, и думаем, что эффективность "Конвасэла" — она будет сохранена", — приводит слова Скворцовой ТАСС. По мнению чиновницы, выход новых штаммов в целом не повлияет на эпидситуацию в стране.

Скворцова также уточнила, что испытания "Конвасэла" на людях старше 60 лет могут начаться в ближайшее время. "Первый этап — это 18-60 лет. Но поскольку мы параллельно проводим клинические исследования в группе 60+, то мы надеемся, что совсем в скорейшем времени будут показания расширены на 60+", — заявила она и предположила, что испытания начнутся "в этом году и в ближайшее время".

Сегодня же в петербургском комитете по здравоохранению поделились данными по вакцинации, сообщив, что в день от ковида прививаются около трех тысяч горожан.

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