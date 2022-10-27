В комздраве Петербурга рассказали о темпах вакцинации горожан от ковида

В комитете по здравоохранению Петербурга поделились информацией о ходе осенней кампании по вакцинации горожан от коронавируса, информирует "Интерфакс". Параллельно с общим снижением уровня заболеваемости падают и "прививочные" показатели.

В комздраве сообщили, что ежедневно от ковида вакцинируются порядка 3 тысяч человек в сутки. В то же время новую назальную вакцину на себе за последнюю неделю опробовали свыше полутора тысяч петербуржцев. Всего подобным образом привились 5 184 гражданина.

Напомним, что накануне, 26 октября, петербургский градоначальник Александр Беглов продлил действие противоэпидемических ограничений до 31 декабря.

Также в Роспотребнадзоре известили о проникновении в Россию двух новых COVID-штаммов.