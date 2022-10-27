ЛДПР поддержит законопроект о недопустимости заимствований в русском языке, заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил 27 октября, что депутаты от партии в Госдуме поддержат законопроект о запрете заимствований из других языков при наличии русскоязычного аналога. При этом он сослался на своего предшественника Владимира Жириновского и заявил, что концепция проекта соответствует более ранним инициативам парламентариев от ЛДПР.

"ЛДПР поддержит законопроект, внесенный Правительством РФ, о защите русского языка от иностранных заимствований. Основатель партии Владимир Вольфович Жириновский много лет подряд говорил о необходимости принятия таких решений, в том числе с трибуны Государственной думы", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Согласно его мнению, концепция законопроекта "по сути" представляет собой "реализацию инициатив депутатов нашей фракции [ЛДПР]".

Законопроект о запрете иноязычных заимствований был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 26 октября. Авторы инициативы полагают, что его принятие позволит "повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка Российской Федерации", а также обеспечить контроль за подготовкой словарей и справочников и за соблюдением должностными лицами норм литературного русского языка.