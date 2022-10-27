"Труханули и решили переждать": Сенатор Климов заявил, что уехавшие россияне могут попасть под закон об иноагентах

Член Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов высказал предположение, что россияне-экспаты, покинувшие страну после начала военной спецоперации или объявления частичной мобилизации, вполне могут подпадать под положения закона об иностранных агентах, которые обретают легитимную силу 1 декабря, передаёт ТАСС.

Подобным гражданам, полагает сенатор, не следует в будущем доверять никакие должности ни в сфере образования, ни в области госвласти.

"Если внимательно почитать закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием, разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто", — высказался Климов в ходе выступления на пресс-конференции, которая проходит в четверг, 27 октября, в медиацентре "Россия сегодня".

Сенатор отметил, что есть "некоторое количество людей, которые труханули и решили где-нибудь что-нибудь переждать".

"Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, — это их большое заблуждение", — резюмировал Климов.

В свою очередь, комментируя заявление сенатора, кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков называл его позицию по данному вопросу "частным мнением".

Напомним также, в середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов.