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Президент РФ подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов

фото ЗакС политика Президент РФ подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов, информирует ТАСС. Новые правила вступят в силу 1 декабря.

Согласно положениям закона, иноагентом считается лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяющее предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.

Новый закон предусматривает создание единого перечня иностранных агентов вместо четырех, существующих ныне. Получить такой статус сможет любое физическое или юридическое лицо, а также общественные объединения и иностранные структуры, действующие без образования юрлица.

Также закон вводит понятие лица, аффилированного с иностранным агентом. Это может быть учредитель, участник, руководитель или сотрудник организации, признанной иноагентом либо же лицо, занимающееся политической деятельностью и получающее средства от иноагента.

В законе есть и небольшое послабление: он избавляет иноагентов от необходимости маркировать сообщения частного характера уведомлением о полученном статусе. Также норма приводит детали механизма выхода из реестра иностранных агентов, ведением которого занимается Минюст.


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