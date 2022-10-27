Суд в Москве арестовал ректора Российского биотехнологического университета

Головинский суд Москвы отправил под стражу ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина, сообщило 27 октября ТАСС. Арест назначен в рамках расследуемого уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере, повлекшем лишение гражданина прав на жилье (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Постановлением Головинского районного суда Москвы в отношении ректора РБУ Михаила Григорьевича Балыхина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 декабря 2022 года", — процитировало агентство сообщение судебной пресс-службы.

Какие-либо подробности уголовного дела в суде не сообщили.

Между тем, сегодня же стало известно о планах запустить курс военной журналистики в МГУ.