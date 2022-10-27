В Невском районе приступили к ремонту Рыбацкого моста

Строители приступили к проведению ремонтных работ по восстановлению аварийного Рыбацкого моста, переброшенного через реку Славянку, информирует пресс-служба Смольного.

"Все переправы необходимо поддерживать в нормативном состоянии. Это вопрос комфорта и безопасности автомобилистов и пешеходов, транспортной доступности жилых кварталов", - высказался по данному вопросу градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Кроме самого моста строители приведут в порядок и подходы к нему. После завершения комплекса необходимых работ переправу откроют для движения автотранспорта. Также обустроят 3-метровый тротуар.

На время ремонта для пешеходов сделают временный мост.

Все работы должны завершить до 15 октября 2023 года.

Напомним, Рыбацкий мост построили в 1957 году, последний раз работы на нём проводились в 1980-м. После этого, уже в 2000 году, его закрыли для проезда транспорта, а через 17 лет признали аварийным. Ремонтом занимается компания "Возрождение", которая за свои услуги получит 368 млн рублей.