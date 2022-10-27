На границе в Псковской области свернули пункты мобилизации

Передвижные пункты мобилизации, развернутые в Псковской области на границе с Латвией и Эстонией, прекратили свою работу, сообщило 27 октября РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Михаила Ведерникова.

"[Передвижной пункт мобилизации] не работает, потому что с очередями мы уже разобрались — их нет", — заявил Ведерников. По его словам, пункт работал "скорее в качестве просто дополнительного фильтра" на границе. "Очереди были в основном не из граждан Российской Федерации", — уточнил чиновник.

Также губернатор уточнил, что помимо призывного пункта на границе дежурили врачи и работал "Красный Крест", а волонтеры раздавали людям воду. "Ходили раздавали воду, но все по-разному себя вели, — уточнил он. — Мы акцент делали на пожилых людях и на женщин с детьми. Многие с благодарностью принимали, но были и случаи, когда эту воду просто демонстративно выливали, кидали бутылки в лес".

В начале октября Ведерников жаловался на "отвратительное поведение" беженцев на границе. По его утверждению, они якобы ездили пьяными на машинах с украинскими номерами, "пытались ломиться" в чужие дома, выбрасывали еду и "принципиально использовали лесополосу, а не установленные биотуалеты" для отправления физиологических потребностей.

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